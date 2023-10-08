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Сегодня, 10:11

Дана Уайт выделил бой на UFC Fight Night 229: «Этот поединок мне напомнил бой Хабиба»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу американского средневеса Джо Пайфера (12-2) над Абдулой Разак Альхассаном (12-6), который одержал победу техническим сабмишном во втором раунде.

«Сегодня Пайфер выглядел просто потрясающе! Перед боем он говорил, что он быстрее [соперника], и все, что он говорил — правда. Лоу-кик, который он пропустил, причинил ему боль, и это напомнило мне бой Хабиба и Гейджи. Гейджи бил Хабиба лоу-киками, и в моменте Хабиб сказал: «С меня хватит», после чего перевел его на землю и закончил бой. То же самое сделал сегодня Пайфер», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Пайфер победил Альхассана техническим сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 7 октября на UFC Fight Night 229 в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
UFC
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