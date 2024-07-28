Дана Уайт ушел с пресс-конференции после вопроса о запрете флага Палестины

Глава UFC Дана Уайт посчитал провокацией вопрос журналиста, который заявил, что чемпиону в полусреднем весе Белалу Мухаммаду (24-3) сотрудники лиги запретили вносить флаг Палестины в октагон.

«Белалу запретили поднимать флаг Палестины в октагоне? Кто запретил? Я вообще без понятия. Я знаю, что у вас на уме. Хорошая попытка. Вы, парни, любите такое. Хорошего вечера», — сказал Уайт и покинул пресс-конференцию.

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.