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Сегодня, 08:29

Дана Уайт: «Деметриус Джонсон точно войдет в Зал славы UFC»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт подчеркнул, что у экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона (25-4) была невероятная карьера.

«Я не знал, что он завершил карьеру, — сказал Уайт в разговоре с Grind City Media. — Если вернуться к тому времени, когда он был здесь, я защищал его от фанатов. Так кто же защищал Деметриуса Джонсона больше, чем я? Я рад за него. У него была невероятная карьера; у меня никогда не было проблем с Деметриусом Джонсоном. Он точно войдет в Зал славы».

Джонсон был первым чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Он владел титулом с 2012 по 2018 год, проведя 12 защит.

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