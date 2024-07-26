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Сегодня, 11:59

Дана Уайт в два раза увеличил гонорары для бойцов на UFC 304

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Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции пообещал в два раза повысить гонорары бойцам, которые выступят на турнире промоушена UFC 304 в Манчестере (Англия).

Сумма денежных бонусов увеличится с 50 до 100 тысяч долларов.

Турнир UFC 304 состоится в субботу, 27 июля. В со-главном поединке вечера подерутся временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл и американец Кертис Блейдс. Главным событием турнира станет титульный бой в полусреднем дивизионе между британцем Леоном Эдвардсом и представителем США Белалом Мухаммадом.

Белал Мухаммад
Дана Уайт
Кертис Блейдс
Леон Эдвардс
Том Аспиналл
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