Дана Уайт в два раза увеличил гонорары для бойцов на UFC 304

Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции пообещал в два раза повысить гонорары бойцам, которые выступят на турнире промоушена UFC 304 в Манчестере (Англия).

Сумма денежных бонусов увеличится с 50 до 100 тысяч долларов.

Турнир UFC 304 состоится в субботу, 27 июля. В со-главном поединке вечера подерутся временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл и американец Кертис Блейдс. Главным событием турнира станет титульный бой в полусреднем дивизионе между британцем Леоном Эдвардсом и представителем США Белалом Мухаммадом.