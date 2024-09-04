Дана Уайт — о Рогане: «Он величайший комментатор боевых видов спорта всех времен»

Глава UFC Дана Уайт вспомнил, что Джо Роган первые 13 турниров отработал бесплатно, при этом он с удовольствием принял предложение комментировать бои.

«Я связался с Роганом. Мы нашли общий язык, и на этом все закончилось. Он сказал: «Подожди минутку. Вы хотите сказать, что я могу прийти в спорт, который я люблю больше всего на свете, занять лучшее место в зале, а потом еще и говорить о нем по телевизору? Я согласен!»

Первые 13 выпусков он работал бесплатно, а остальное — уже история. Теперь у него самый большой подкаст в мире, и он величайший комментатор боевых видов спорта всех времен», — сказал Уайт Fox News.

Роган работает в UFC с 1997 года. Впервые он присоединился к организации в качестве интервьюера за кулисами. В 2002 году Роган перешел на роль комментатора, став одним из самых узнаваемых голосов в MMA.