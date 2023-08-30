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Сегодня, 13:10

Дана Уайт: «Холлоуэя не стоит вновь бросать под Алекса Волкановски»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт выступил против идеи организовать четвертый бой между действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-2) и экс-чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем (24-7).

«Я просто считаю, что Волкановски сейчас сильно доминирует, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Есть люди, которые считают, что он победил Ислама [Махачева]. Я не знаю, стоит ли снова бросать под него Макса на данном этапе его карьеры. Мне это не нравится».

Волкановски трижды дрался с Холлоуэем. В 2019-м он выиграл единогласным решением судей (48-47, 48-47, 50-45), в 2020-м — раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47), в 2022-м — единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Александр Волкановски
Дана Уайт
Макс Холлоуэй
UFC
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