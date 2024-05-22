Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:46

Дана Уайт: «Я отправил 50 тысяч долларов на операцию умирающей девочки»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава UFC Дана Уайт рассказал, как помог девочке из Таиланда, которой нужна была срочная операция.

«Один парень написал, что только что вернулся из Таиланда, где работал с тренером, у которого болеет дочь. Ей нужна операция на сердце и она умрет в ближайшие несколько дней, если не получит деньги. 50 тысяч долларов. Он попросил меня отправить эти деньги ей.

И я подумал: «Чувак, ты абсолютно прав. Я должен это сделать». В итоге я связался с ним, чтобы узнать, реально ли это, и в итоге я отправил эти 50 тысяч долларов», — сказал Уайт в подкасте In Search of Excellence.

Ранее Уайт пожертвовал миллион долларов в поддержку пострадавших от разрушительных лесных пожаров на Гавайях.

Дана Уайт
UFC
1
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Спортсмены из Украины примут участие в Олимпийских играх в Париже
В Париже прошел протест железнодорожников против Олимпиады 2024
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Царукян отреагировал на то, что у него забрали часть гонорара за стычку с фанатом

Царукян рассказал, когда планирует завершить карьеру