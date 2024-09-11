Дана Уайт заплатит 25 тысяч долларов тому, кто найдет все «пасхалки» на Noche UFC

Глава UFC Дана Уайт заявил, что на предстоящем Noche UFC будут показаны «фильмы», где будут пасхальные яйца. Тот, кто найдет их все, получит 25 тысяч долларов (2,3 млн рублей).

«Во время трансляции будут показаны фильмы, главы. Каждая глава начинается перед следующим боем. Начнется «фильм», который закончится к концу боя. Это будет отдельный мир, и он будет меняться по ходу боя. При этом все это будет проходить очень плавно. Будут плыть облака, гореть огонь, летать птицы. И все это будет набирать обороты по ходу боя. И в каждой главе будут пасхалки. Тот, кто найдет их все, получит 25 тысяч долларов», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Noche UFC состоится 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.