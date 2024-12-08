Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:12

Дана Уайт: «Волков победил. После боя я извинился перед ним»

Дана Уайт заявил, что Волков победил Гана на турнире UFC 310
Руслан Минаев
Дана Уайт.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал результат боя между Александром Волковым и Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

По итогам трех раундов француз победил раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28.

«Думаю, Волков выиграл. После боя я подошел к нему и извинился. На мой взгляд, он победил», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Сирил Ган и&nbsp;Александр Волков во&nbsp;время боя UFC 310. Волков проиграл Гану решением судей. Александра обокрали?

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.

Александр Волков (единоборства)
Дана Уайт
Сирил Ган
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Президент Грузии пригласила Маска посетить страну
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Международный день художника отметят 8 декабря
Бывшего министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Педагог дала советы выпускникам по подготовке к экзаменам
Сегодня
Вчера
Неделя