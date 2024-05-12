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Сегодня, 14:23

Дана Уайт: «Нам пора уходить из UFC Apex»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что лига должна проводить больше турниров в разных городах, а не в UFC Apex, где обычно проходят турниры Fight Night.

«Если вспомнить, как мы построили этот бизнес, мы проводили турниры в Лас-Вегасе, Атлантик-Сити, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Мы проводили турниры чуть ли не в каждом городе мира. Я уже давно говорил, что нам пора уходить из UFC Apex и проводить больше турниров в разных городах», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Турнир UFC on ESPN 56 состоялся 11 мая в «Enterprise Center» в Сент-Луисе, США.

Дана Уайт
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