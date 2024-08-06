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Сегодня, 08:07

Дана Уайт: «Миочич после боя с Джонсом 100 процентов завершит карьеру»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт уверен, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) после поединка с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) уйдет из MMA.

«После этого боя Стипе Миочич 100 процентов завершит карьеру. Как вы знаете, я всегда высоко оценивал Джонса как бойца и уважал его подход к спорту. Он всегда стремится превзойти себя, даже перейдя в более тяжелую весовую категорию. Не знаю, что будет делать Джон Джонс после этого боя, но буду шокирован, если он не захочет испытать себя в поединке с Томом Аспиналлом», — сказал Уайт в интервью Кевину Йоулу.

Джонс и Миочич должны подраться на UFC 309 в ноябре.

Дана Уайт
Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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