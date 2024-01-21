Дана Уайт раскритиковал Евлоева: «Самый скучный бой турнира»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что ему не понравился поединок между Мовсаром Евлоевым (18-0) и Арнольдом Алленом (19-3).

«Евлоев расстроен, что фанаты критикуют его за то, что он доводит бои до решения судей? Это был наименее интересный бой, который я видел [на турнире]. Так что ему [Евлоеву] не на что жаловаться. Знаешь, кто сегодня проиграл от этого боя? Фанаты», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Евлоев победил Аллена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.