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Сегодня, 10:00

Дана Уайт отреагировал на слияние PFL и Bellator: «Одна дерьмовая лига купила другую»

Давид Хачатрян
Дана Уайт.
Фото UFC
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что приобретение Bellator лигой PFL — это победа для UFC.

«Это чертовски забавно, но это хорошо для них. Я желаю им всего наилучшего. Я говорил об этом раньше. Одна дерьмовая организация, которая не может продать билетов и ее турниры никто не смотрит, покупает другую дерьмовую организацию, которая не может продать билетов и ее турниры никто не смотрит. Для меня это звучит как чертова победа! Вперед, парни!»

Председатель PFL Донн Дэвис объявил о приобретении Bellator 20 ноября. Сумма сделки составила около 500 миллионов долларов.

Bellator (Беллатор)
Дана Уайт
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