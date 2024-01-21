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Сегодня, 11:28

Дана Уайт жестко ответил журналисту: «Я не указываю своим бойцам, что говорить и во что верить»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что он не будет указывать бойцам, что можно, а что нельзя говорить, даже если это не нравится обществу.

— Ты, очевидно, предоставляешь своим бойцам длинный поводок касательного того, что они могут говорить в микрофон UFC касательно гомофобии...

— Я никому не даю поводка. Поводок? Это называется свобода слова. Ты контролируешь то, что говорят люди? Ты будешь указывать людям, во что им верить? Я, черт возьми, никому не буду указывать, что нужно говорить и думать. В чем твой вопрос?

— Как раз об этом. Ладно, пойдем дальше...

— Отличная идея. Нелепо говорить, что я кому-то кидаю поводок. У нас есть свобода слова.

Ранее экс-чемпион UFC Шон Стрикленд (28-6) обрушился с критикой на журналиста на пресс-конференции из-за обвинений в гомофобии.

Дана Уайт
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