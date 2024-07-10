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Сегодня, 14:06

Кормье — о Коноре: «Этот парень раньше радовался бонусу 50 тысяч долларов, а сейчас делает ставку в 500 тысяч»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) на примере экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) рассказал, что MMA открывает для людей много возможностей.

«Я всегда думаю о том, что парень, который выиграл 50 тысяч долларов бонусом и кричал: «50 штук, детка!», теперь ставит 500 тысяч долларов на боксерский поединок. Это действительно показывает, какие возможности может дать вам этот спорт», — сказал Кормье на шоу Good Guy / Bad Guy.

Макгрегор поставил 500 тысяч долларов на победу Нейта Диаса (1-1) в боксерском поединке с Хорхе Масвидалем (1-1). В общей сложности он получил 1,6 миллиона долларов. Диас победил Масвидаля решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.

Даниэль Кормье
Конор Макгрегор
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