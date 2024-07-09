Даниэль Кормье: «Махачев стал жертвой ожиданий. Он не Хабиб»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) объяснил, почему у чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) никогда не будет непобедимой ауры Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Проблема Ислама заключается в том, что он стал жертвой ожиданий, — сказал Кормье Xtra MMA. — Он одержал победу над Дастином Порье, даже если бы он не выиграл досрочно, его выступление все равно было бы признано успешным. Он провел доминирующий бой.

Ислам показал великолепное выступление. Он доказал, что может успешно противостоять опасным ударникам в стойке, и смог одержать победу в нужный момент. Я считаю, что он отлично справился, но, как уже было сказано, он стал жертвой ожиданий. Он не Хабиб. Хабиб настолько доминировал в своих боях, что у него никогда не было проблем. Поэтому люди ожидают такого же от Ислама, но он не Хабиб».

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.