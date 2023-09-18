Даниэль Кормье призывает организовать третий бой между Шевченко и Грассо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) заявил, что экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) могла вернуть себе титул, если бы не неразбериха с судейским подсчетом пятого раунда ее боя с Алексой Грассо (16-3).

"Я думаю, что они должны встретиться в третий раз. Если бы не очень плохой пятый раунд, Валентина была бы чемпионкой. Нужно организовать трилогию. Это самый лучший, самый привлекательный, самый конкурентный бой в данном дивизионе», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.