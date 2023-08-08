Даниэль Кормье: «Не верю, что Джон Джонс завершит карьеру после боя с Миочичем»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) может завершить карьеру только в том случае, если проиграет экс-чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу (20-4).

«Я знаю, что Джон Джонс сказал, что бой со Стипе может быть последним, но пока я в это не верю, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — Он еще слишком молод и получает слишком хорошие деньги. Но я считаю, что если Стипе проиграет, то с ним покончено. Если Джон Джонс проиграет, с ним может быть покончено. Только в этом случае Джонс завершит карьеру».

Джонс и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.