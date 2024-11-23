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Сегодня, 17:40

Капитан «Ростова» Глебов: «Желаю Яну скорее выйти на титульный бой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Петра Яна над бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Макао (Китай).

«Бывает, что слежу за единоборствами. Но нечасто, бои обычно рано. Но сейчас хочу пожелать Петру Яну скорее выйти на бой за титульный пояс», — сказал Глебов «СЭ».

Петр Ян (слева) одержал победу в&nbsp;бою с&nbsp;Дейвисоном Фигейредо (справа). Петр Ян разбил Фигередо! Россиянин не отдал бразильцу ни одного раунда

Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов. Петр Ян победил единогласным решением судей.

Теперь на счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне.

Данил Глебов
ФК Ростов
Петр Ян
UFC

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