Бенил Дариуш: «Царукян может нокаутировать Махачева»

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-6) поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) и первым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (22-3).

— Я заметил, что в бою с Порье, как и с Волкановски, Ислам заметно снизил темп, и это может стать важным фактором. Однако, на мой взгляд, Арман тоже устает, и, возможно, даже сильнее. Считаю, главное преимущество Ислама — это способность сохранять терпение. Поэтому я думаю, что в плане выносливости он превосходит Царукяна. Полагаю, это будет иметь решающее значение в поединке.

Думаю, бой перейдет в поздние раунды, и это может сыграть на руку Махачеву. Возможно, он одержит победу решением судей или завершит поединок досрочно. На мой взгляд, у Армана больше шансов на успех в начале боя. Он взрывной боец, который может пойти в атаку и одержать победу нокаутом в начале поединка. Но я не уверен, что ему удастся выиграть пятираундовый бой, — сказал Дариуш Submission Radio.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.