Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:07

Бенил Дариуш: «Царукян может нокаутировать Махачева»

Telegram Дзен

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-6) поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) и первым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (22-3).

— Я заметил, что в бою с Порье, как и с Волкановски, Ислам заметно снизил темп, и это может стать важным фактором. Однако, на мой взгляд, Арман тоже устает, и, возможно, даже сильнее. Считаю, главное преимущество Ислама — это способность сохранять терпение. Поэтому я думаю, что в плане выносливости он превосходит Царукяна. Полагаю, это будет иметь решающее значение в поединке.

Думаю, бой перейдет в поздние раунды, и это может сыграть на руку Махачеву. Возможно, он одержит победу решением судей или завершит поединок досрочно. На мой взгляд, у Армана больше шансов на успех в начале боя. Он взрывной боец, который может пойти в атаку и одержать победу нокаутом в начале поединка. Но я не уверен, что ему удастся выиграть пятираундовый бой, — сказал Дариуш Submission Radio.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Бенеил Дариуш
Ислам Махачев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Владимир и Магомед проведут третий бой.
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
Врач развеяла распространенные мифы о сахаре
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия
В Союзе дачников рассказали о полезных свойствах чистотела
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дана Уайт не знает, когда состоится бой Конора и Чендлера

Менеджер Физиева: «Рафаэль готов подраться в конце сентября и начале октября»