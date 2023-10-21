Дариуш рассказал, что тренируется с Веретенниковым перед боем с Царукяном

Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш начал готовиться к поединку против россиянина Армана Царукяна.

«У меня все хорошо. Начал готовиться к бою с Арманом Царукяном. Тренируемся вместе с Николаем Веретенниковым», — приводит слова Дариуша Legalbet.kz.

Царукян в прошлом бою победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Дариуш проиграл Чарльзу Оливейре (34-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Поединок Дариуш — Царукян пройдёт 2 декабря на турнире UFC Fight Night 233 в Остине, штат Техас, США.