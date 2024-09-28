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Сегодня, 19:00

Дарья Железнякова — Айлин Перез: смотреть трансляцию боя UFC Fight Night 243

Железнякова проведет поединок против Перез на UFC Fight Night 243
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Айлин Перез.
Фото Global Look Press
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Россиянка Дарья Железнякова проведет поединок против аргентинки Айлин Перез на турнире UFC Fight Night 243 в субботу, 28 сентября. Вечер ММА пройдет на арене Accor Arena в Париже (Франция). Начало боя — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за Fight Night 243 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

28-летняя Железнякова в MMA провела 10 боев, в которых одержала девять побед и потерпела одно поражение. На счету 29-летней Перез — 10 побед и два поражения.

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Дарья Железнякова
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