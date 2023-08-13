Дарья Железнякова дебютирует в UFC 14 октября

27-летняя россиянка легчайшего веса Дарья Железнякова (8-1) дебютирует в UFC 14 октября в бою против 32-летней бразильянки Таинары Лисбоа (6-2) на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщило издание MMA Fighting.

Железнякова выступала в GIT Sech Pro, MMA Series, OFC и Ares FC. Она потерпела единственное поражение от Мелиссы Тони Маллинс (5-0) техническим нокаутом в первом раунде осенью 2022-го на Ares FC 9. В активе россиянки пять нокаутов и три победы решением судей.