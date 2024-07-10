Дарья Железнякова подерется с Айлин Перез 28 сентября на UFC Fight Night 245

28-летняя представительница легчайшего веса UFC, россиянка Дарья Железнякова (9-1) проведет второй бой в UFC против 29-летней аргентинки Айлин Перез (10-2) 28 сентября на UFC Fight Night 245 в Париже, Франция. Об этом сообщает издание MMAJunkie.

Железнякова дебютировала в лиге 23 марта на UFC on ESPN 53, одолев Монсеррату Рендон (6-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Перез в прошлом бою победила Жозелин Эдвардс (13-6) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.