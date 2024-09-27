Железнякова: «После жизни в Париже очень ценишь Россию»

Российский боец UFC Дарья Железнякова рассказала, насколько высок уровень преступности в Париже, и сравнила столицу Франции с Санкт-Петербургом.

«Франция — очень криминальная страна. Не только Париж, где я была. Очень многое слышала про Марсель — особо криминальный город. Общалась с русскоязычными людьми. Они говорили, что тут грабители легко залезают в квартиры. Так одну знакомую девушки ограбили. Дверь сломана, вещи разбросаны. В плане криминала — правда. В Париже небезопасно жить. Нужно быть начеку. Поздно лучше не гулять. Могут грабануть даже в центре, а про плохие районы я вообще молчу. После этого очень ценишь Россию, где все очень спокойно. В Петербурге, по сравнении с тем, что здесь, криминала особо и нет. Должно очень «повезти», а в Париже легко найти «приключения», — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.

Железнякова проведет бой с Айлин Перез 28 сентября на турнире UFC Fight Night 243 в Париже. В активе россиянки девять побед и одно поражение.