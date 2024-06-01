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Сегодня, 01:07

Порье: «Меньше слов, настало время драться»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ислам Махачев и Дастин Порье.
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Третий номер рейтинга в легком весе Дастин Порье перед боем с действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махчевым на UFC 302 отметил, что пришло время драться, а не говорить.

«Нью-Джерси, рад быть здесь. Меньше слов, настало время драться», — сказал Порье в прямом эфире.

Поединок между Махачевым и Порьем станет главным событием турнира UFC 302, который пройдет с 1 на 2 июня.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Ислам Махачев и&nbsp;Дастин Порье. Махачев и Порье за день до боя UFC 302: оба уложились в вес и провели финальную дуэль взглядов. Онлайн-трансляция
Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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