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Сегодня, 13:19

Дастин Порье: «Махачев сражался как настоящий чемпион»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) похвалил действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Он сражался как настоящий чемпион, показав свою стойкость и волю к победе, — сказал Порье в эфире The MMA Hour. — Я знал, что у него есть всё для этого. Просто так пояс не получить. Махачев и его команда отлично подготовились, у них был чёткий план на бой.

Когда Махачев пошёл на Д’Арсе, я даже не заметил движения его руки. Я знал, что он хочет провести гильотину, но не думал, что он выберет Д’Арсе. Когда он это сделал, было уже слишком поздно. Удушающий захват был настолько сильным, что я не мог освободиться. Он проделал отличную работу. Настоящий чемпион».

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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