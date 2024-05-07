Дастин Порье рассказал, как собирается победить Махачева: «Сделаю ему гильотину»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым (25-1).

«Я думаю, что в джиу-джитсу Ислам более универсален, чем Хабиб. У Хабиба было несколько удушающих приемов, которые он проводил очень хорошо. Ислам, когда идет на армбары, рискует потерять позицию, но он уверен в своей борьбе и сохраняет позицию. Я думаю, что он немного более опасен в джиу-джитсу, а его удары в стойке лучше, чем у Хабиба.

Я понимаю, что 1 июня передо мной будет стоять лучший боец вне зависимости от весовых категорий, протеже Хабиба, и это идеальная возможность завершить историю. Это как история «Рокки». Я на 100 процентов уверен в себе. Каждый раз, когда я ложусь спать, я визуализирую, как 1 июня стану чемпионом.

Я планирую провести Исламу гильотину. У меня во дворе будет отлита бронзовая статуя, изображающая меня в позиции гильотины (смеется)», — сказал Порье в эфире шоу The MMA Hour.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.