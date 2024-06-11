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Сегодня, 12:13

Дастин Порье: «Хабиб физически сильнее Махачева»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) рассказал, какие отличия в стиле ведения боя он заметил между действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) и экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Приёмы у них разные, но давление они оказывают одинаковое. В основном Махачев использовал верхнюю часть тела, пытаясь меня удержать. Хабиб же наносил удары в нижнюю часть тела.

Мне кажется, что Хабиб был сильнее физически. Ислам тоже был невероятно силён, но это не было подавляющей силой. Он чувствовал себя нормально на протяжении всего боя. Но его сдавливающая сила и крутящий момент, который он создавал в удушающем Д’Арсе, были похожи на тиски», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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