Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:49

Порье: «Чендлер, ты не один из нас. У тебя всего одна победа в UFC»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) резко отреагировал на желание шестого номера рейтинга в легком весе Майкла Чендлера (23-8) подраться за пояс.

«Он говорит «мы»? Кто такие «мы», черт возьми? Ты не один из нас, ты не «мы». Добро пожаловать в UFC, приятель. У тебя одна победа в UFC. Он не один из нас. Я выступаю в UFC с января 2011 года, а может быть, и с 2010-го. Он только что пришел. Кто «мы»? Он говорит от имени легкого дивизиона? Мускулистому Майку нужно успокоиться», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Порье победил Чендлера сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Диего Лопес: «Евлоев может продолжать скрываться в горах»

Порье: «Я хочу перейти в бокс и подраться с Нейтом Диасом»