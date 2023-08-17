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Сегодня, 09:15

Порье: «Если Конору разрешат драться без допинг-тестирования, то USADA выставит себя на посмешище»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) уверен, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) должен пройти 6-месячное допинг-тестирование.

«Мне нравится USADA, и я считаю, что они делают хорошую работу по очистке нашего спорта, — сказал Порье в интервью MMA News. — Но если они отменят шестимесячный срок и разрешат ему драться без допинг-тестирования, то это просто выставит все на посмешище. Не должно быть серых зон. В USADA все белое и черное: сдаешь тесты и проходишь их — можешь участвовать в боях. Не сдал тесты — не сможешь участвовать в боях.

Посмотрим, что будет дальше. Я не обвиняю UFC, и я не обвиняю USADA. Я не хочу обвинять или говорить что-то о какой-либо компании, пока они не приняли официального решения. Я не знаю, что они собираются делать с Конором и его допинг-тестированием. Но если они разрешат ему драться без допинг-тестирования, то USADA выставит себя на посмешище».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В декабре они должны провести друг с другом бой.

Дастин Порье
Конор Макгрегор
UFC
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