Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:00

Дата боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили: когда пройдет на UFC 311

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили проведут поединок на турнире UFC 311
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский боец Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили проведут поединок в легчайшем весе на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — около 7.30 по московскому времени.

28-летний россиянин в профессиональной карьере провел 18 боев (все завершились победами). Последний бой у Умара был в августе 2024 года на UFC on ABC 7. Тогда Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний грузинский боец в ММА провел 22 поединка, в них одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Предыдущий бой у Мераб был 15 сентября этого года на UFC 306. Тогда Двалишвили победил Шона О'Мэлли единогласным решением судей.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Семилетний мотогонщик умер после аварии на треке в Нидерландах
WP указала на угрозу сделки Трампа по Украине для авторитета США
Спутник «Ресурс-П» передал снимок Вифлеема, где родился Иисус Христос
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
16 бывших россиян выиграли национальные чемпионаты по фигурному катанию
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Махачев рассказал о причинах потасовки с командой Нейта Диаса
Ислам Махачев в третий раз стал отцом
Рабаданов: «Махачев победит Царукяна в стойке в 3-м или 4-м раунде»
Бернс — о турнире UFC 311: «Думаю, что у Царукяна есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет»
Хабиб Нурмагомедов будет секундировать троих бойцов на UFC 311
Свищев заявил, что будет болеть за Махачева в бою против Царукяна
Сегодня
Вчера
Неделя