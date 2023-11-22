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Сегодня, 11:28

Давудов рассказал о нарушении правил со стороны Михеля в бою на турнире Top Dog 25

Виктория Кравченко
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Чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал о нарушении правил со стороны соперника Сержа Михеля в бою на турнире Top Dog 25.

«Я выкинул эти удары не после команды «стоп», а когда уронил его и ударил на эмоциях. После этого рефери меня оттащил, но я не бил после команды. Соперник вцепился в меня как клещ, когда выживал и его вело туда-сюда. Денис Анатольевич Сиденко говорит ему: «Стоп!» Он не слышит. Его оттащили, но он снова на меня лег. После команды «Стоп!» я опускаю руки, и мне в затылок так прилетает, что полетели звезды. Я говорю: «Что за бред?» Логично, что Денис Анатольевич с него снял балл за второе предупреждение. Сначала он позорно спасался в клинче, а потом в затылок мне шмальнул в крысу так, что звезды полетели. Я это понимаю, так как дрался, а зрители могут не понять. Может он меня не посек, но встряс мои мозги. Ударом в затылок можно убить человека, поэтому они запрещены. Я поймал расслабон, опустил руки, и тут в затылок прилетает удар. Конечно, за такое надо снимать балл.

Потом даже Даня Регбист обратил внимание на хитрость его угла. Его отец поливал его водой так обильно, что она разлилась на полу и пришлось ее вытирать. Это были дополнительные пять секунд выживания для него. Конечно, потом ему было нормально и на второй раунд он вышел посвежее. Они хитрили как могли, начиная с клинча и заканчивая «бассейном» в сене», — сказал Давудов MMA.Metaratings.ru.

18 ноября в главном событии турнира Top Dog 25 Давудов взял реванш у участника Олимпийских игр из Германии Сержа Михеля и отстоял свой чемпионский титул.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/samurai-o-boe-s-bavarskim-snaiperom-snachala-on-pozorno-spasalsya-v-klinche-potom-v-zatylok-shmalnul-mne-v-krysu-308054/
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