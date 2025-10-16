Видео
16 октября, 09:34

Де Риддер отреагировал на желание Чимаева сразиться с Перейрой

Голландский боец Ренье де Риддер, занимающий четвертое место в рейтинге UFC в среднем весе, высказался о потенциальном поединке между Алексом Перейрой и Хамзатом Чимаевым.

«Честно, моя первая мысль была: «Что за чушь?» Хотя это классный бой. Будет интересно посмотреть, сможет ли Хамзат повалить его и остаться в безопасности. Но я не верю, что бой состоится. Если я хорошо выступлю, смогу победить Брендана [Аллена], то в начале 2026 года получится подраться за пояс», — сказал де Риддер на пресс-конференции.

Ренье де Риддер и Брендан Аллен выйдут в октагон на турнире UFC Fight Night 262, который пройдет в ночь на 19 октября в Ванкувере.

Аллен в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года в рамках турнира UFC 318. Там он одержал победу над Марвином Веттори, выиграв единогласным решением судей. На его счету 25 побед и 7 поражений.

Риддер также провел свой последний бой в июле 2025 года на UFC on ABC. Он победил Роберта Уиттакера, судьи присудили ему победу раздельным решением. В его профессиональной карьере 21 победа и 2 поражения.

