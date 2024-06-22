Дебютант UFC Гаджиясулов: «Джонс на другом уровне по сравнению со мной»

Дебютант UFC Магомед Гаджиясулов заявил, что его не стоит сравнивать с чемпионом лиги в тяжелом весе Джоном Джонсом.

«Джон Джонс на другом уровне. Это первый боец UFC, о котором я узнал. Еще в школьные время мы играли в приставку. Там все выбирали Джона Джонса. Потом я стал следить за его боями. Джонс по праву остается чемпионом UFC, хоть давно не выступает. Он не проиграл ни одного боя», — приводит Metaratings слова Гаджиясулова.

Гаджиясулов выиграл все 8 поединков в профессиональной карьере в ММА. 30-летний боец дебютирует в UFC 22 июня на турнире UFC on ABC 6. Его соперником станет бразилец Брендсон Рибейро.