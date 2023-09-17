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Сегодня, 07:25

Джек Делла Маддалена — о победе над Холландом: «Был близкий бой, но он чаще прижимался к сетке»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Австралийский боец Джек Делла Маддалена высказался о победе над американцем Кевином Холландом в со-главном бою UFC Fight Night 227.

Бой продлился три раунда и завершился победой австралийца раздельным решением судей

«Случилось то, что я примерно и ожидал. Спасибо за освистывание (смеется). Бой был близким, мне показалось, он чаще прижимался к сетке, но я не судья.

Я не думал, что он предпримет больше попыток тейкдаунов, хотя ближе уже к самому бою такие мысли были. План был сближаться, не забывая о защите, высматривать возможность для ударов. Кто дальше? Кто угодно, мне все равно", — сказал Маддалена после победы.

Джек Делла Маддалена
Кевин Холланд
UFC
ММА
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