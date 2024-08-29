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Сегодня, 12:22

Деметриус Джонсон: «В отличие от Фергюсона, мне легко завершить карьеру»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) признался, что никогда не был зависим от смешанных единоборств, в отличие от некоторых других бойцов, например, Тони Фергюсона (25-11).

«С тех пор, как я начал заниматься смешанными единоборствами, после каждого боя я возвращался домой и оставлял все это позади. И когда я взял перерыв на полтора года, мне кажется, что я ничего не потерял. Мэтт Браун сказал, что Тони Фергюсону трудно уйти из спорта. Он сказал: «Это наркотик». Я никогда не был увлечен этим «наркотиком», — сказал Джонсон на JAXXON PODCAST.

Майкл Кьеза (17-7) победил Фергюсона сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Деметриус Джонсон
Тони Фергюсон
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