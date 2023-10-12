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Допинг

Сегодня, 09:12

Деметриус Джонсон отреагировал на уход USADA из UFC: «Скоро вы увидите суператлетов»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) прокомментировал прекращение отношений между Антидопинговым агентством США (USADA) и UFC после восьми лет сотрудничества.

«Скоро вы начнете видеть суператлетов, лол», — написал Джонсон в соцсети X.

Отношения между USADA и UFC стали неустойчивыми после того, как USADA заявило, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не может быть допущен к боям, если он не находится в пуле тестирования в течение как минимум шести месяцев.

Деметриус Джонсон
UFC
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