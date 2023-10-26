Дэн Хендерсон рассказал, почему Стрикленд ушел из его зала: «Он нес всякую чушь»

Экс-чемпион Pride в средней и полутяжелой весовых категориях и экс-чемпион Strikeforce в полутяжелой весовой категории Дэн Хендерсон (32-15) признался, что ему всегда нравился действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5), но Стрикленду пришлось покинуть его зал из-за того, что тот неуважительно относился к другим.

«Он был в моем зале около трех лет, — заявил Хендерсон на подкасте Joe Rogan Experience. — Пришлось его отпустить. Да, он просто слишком увлекается, говоря всякую чушь о людях. Он мне нравился в зале, он был отличным спарринг-партнером. В зале нужен хотя бы один парень, который выкладывается по полной и заставляет выкладываться всех остальных. Так что мне он нравился, но он просто слишком неуважительно относился к товарищам по команде и все такое.

Это было давно, и я вижу, что это был молодой Стрикленд. Я всегда болел за него. Когда он уходил, я думал, что у него большой потенциал. Я говорил ему, чтобы он перешел в другую весовую категорию, потому что он все время пытался влезть в лимит полусреднего веса. Я видел фрагменты его победы над Адесаньей, и он выглядел отлично".

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.