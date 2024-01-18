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Сегодня, 09:27

Дэн Хукер готов страховать бой Конора и Чендлера

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (23-12) признался, что он хотел бы провести реванш против Майкла Чендлера (23-8) или экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Кто бы из них не слетел, я готов выйти на коротком уведомлении, и для меня это будет идеально. Либо реванш с Чендлером, за который я бы умер, либо бой с Макгрегором, — сказал Хукер в интервью The Mac Life. — Я готов выйти на бой, скорее всего, в мае или начале июня. Я не против подраться с ними. У меня нет личной вендетты против Чендлера, он победил меня честно и справедливо. У меня нет никаких претензий к нему, это просто спорт».

Ранее Макгрегор заявил, что бой с Чендлером состоится 29 июня в среднем весе.

Дэн Хукер
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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