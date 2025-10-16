Видео
16 октября, 12:21

Хукер: «Уважение Махачеву за то, что поднялся в полусредний вес»

Сергей Ярошенко

Австралийский боец UFC Дэн Хукер прокомментировал предстоящий поединок за титул промоушена в полусреднем весе между его соотечественником Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Уважение Исламу за то, что сделал шаг вперед и поднялся в полусредний вес. Он, очевидно, заслужил мое уважение тем, что сделал это и решил подраться с Делла Маддаленой. Это то, чего даже величайший легковес в истории — Хабиб не пытался достигнуть», — сказал Хукер в эфире Sky Sports New Zeeland.

Поединок состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

За карьеру 33-летний россиянин одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. На счету 28-летнего австралийца 18 побед и 2 поражения.

Джек Делла Маддалена
Дэн Хукер
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
