Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:35

Хукер: «Миф о Хабибе сделал Махачева больше, чем он есть»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Telegram Дзен

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер заявил, что общественное мнение об Исламе Махачеве и других бойцах его команды складывается исходя из достижений Хабиба Нурмагомедова.

«Миф больше, чем реальная задача, — сказал Хукер Submission Radio. — Команда Хабиба выезжает на мифе о нем, это касается и Махачева. Это повлияло на меня. Миф о Махачеве больше, чем он есть, и если свести все к реальному парню, то это упрощает задачу».

В 2021 году Хукер проиграл Исламу Махачкалу болевым приемом в первом раунде.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
В мире осудили недопуск России к отбору ЧМ-2026
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
В Калмыкии девочка попала в больницу с травмами после нападения домашнего кота
Сегодня
Вчера
Неделя