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Сегодня, 14:19

Дэн Хукер проговорился, что Адесанья подерется 18 августа на UFC 305

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (23-12) сообщил, что он, а также экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) и четвертый номер рейтинга в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс (24-11) подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

«В UFC сказали: «Да, мы дадим тебе бой 18 августа». Кто бы ни вышел, я буду драться с ним. Это может быть абсолютно любой соперник. Просто в этот день я буду драться с кем угодно... А потом я буду сидеть, попивать пиво, смотреть бой Кая и Исраэля и хорошо проводить вечер со своими друзьями. Это все, что меня волнует», — сказал Хукер Combat TV.

Шон Стрикленд (28-6) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.

Дэн Хукер
Исраэль Адесанья
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