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Сегодня, 04:38

Дэн Иге заменит Ортеги в бою с Лопесом на UFC 303

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бой американца Брайана Ортеги и бразильца Диего Лопеса в соглавном событии турнира UFC 303 отменен.

Как сообщают представители турнира, Ортега не сможет принять участие по медицинским показаниям. Его заменит американец Дэн Иге.

«Источники сообщают, что Ортега болен. Если бой Иге и Лопеса состоится, то он пройдет в промежуточном весе до 75 кг. Иге едет на арену на взвешивание», — писал журналист Ариэль Хельвани.

В последний раз Иге дрался в феврале 2024 года и тогда победил Андре Фили.

Брайэн Ортега
Диего Лопес
UFC
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