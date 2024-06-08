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8 июня, 23:20

Денис Тюлюлин — Абу Азайтир: когда состоится бой и где пройдет турнир UFC

Тюлюлин и Азайтир проведут поединок на турнире UFC on ABC 6
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Денис Тюлюлин.
Денис Тюлюлин.
Фото Соцсети
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Российский боец ММА среднего веса Денис Тюлюлин подерется с представителем Марокко Абу Азейтаром на турнире UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок предварительного карда начнется в 20.30 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств пройдет на территории «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой Дениса Тюлюлина с Абу Азайтиром покажут по платной подписке всем пользователям онлайн-сервиса UFC Fight Pass.

У 36-летнего Тюлюлина в ММА на профессиональном уровне — 10 побед, 9 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету 38-летнего Азейтара — 14 побед, четыре поражения и одна ничья.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Абу Азайтар
Денис Тюлюлин
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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