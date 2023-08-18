В ночь на 20 августе в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 292 пройдет поединок с участием российского бойца Дениса Тюлюлина и бразильца Грегори Родригеса. Бой состоится в Бостоне на арене TD Garden. Начало поединков предварительного карда — не ранее 05:00 (по московскому времени).

Тюлюлин провел в UFC три боя и проиграл два из них. В прошлом поединке, который состоялся состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США, он потерпел поражение от Чжун Ен Пака (16-5) сабмишном в первом раунде.

Родригес последний бой провел 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Грегори проиграл Брунно Феррейре (10-0) нокаутом в первом раунде.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию UFC 292. Смотреть видеотрансляцию турнира можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец». Основной кард покажет «Матч ТВ». Прямая трансляция также пройдет в сервисе UFC Fight Pass.

UFC: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и фото, рейтинги в актуальном виде