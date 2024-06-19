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Сегодня, 05:13

Тюлюлин — о срывах боев на турнире в Саудовской Аравии: «Испытываю не то что опустошение, а какой-то тремор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский средневес UFC Денис Тюлюлин поделился эмоциями от срыва двух поединков на турнире в Саудовской Аравии.

«У меня в команде Артур Ахмедов, настроение особо не показывается (смеется). Конечно, некомфортно, потому что готовились с Артуром длительное время под одного оппонента. Когда он поменялся, какой-то кардинальной смены тактики не было. Может быть, даже, наоборот, было удобнее, так как Дюма повыше, худее и тому подобное. А вот сегодня ночью случилось так, что снялся второй оппонент...

Ну, испытываю не то что опустошение, а какой-то тремор, не находил себе место, не знал, что будет дальше. Сначала были разговоры о том, что кого-то найдут. Но любой адекватный человек понимает, что взвешивание уже в пятницу утром — это трое суток. Маловероятно, что кто-то выйдет. Уже под утром сказали, что никого не найдут», — цитирует MMA.Metaratings.ru Тюлюлина.

36-летний Тюлюлин за карьеру одержал 10 побед, потерпел 9 поражений, а также один его бой признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tyulyulin-o-sryvakh-boev-na-turnire-v-saudovskoi-aravii-ispytyval-tremor-ne-nakhodil-sebe-mesto-374057/
Денис Тюлюлин
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