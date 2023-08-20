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Сегодня, 10:31

Денис Тюлюлин сделал заявление после поражение нокаутом на UFC 292

Давид Хачатрян
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35-летний российский средневес UFC Денис Тюлюлин (10-8) поблагодарил всех, кто поддерживал его в бою с Грегори Родригесом (14-5).

«Всем привет, — начал Тюлюлин в соцсетях. — Хочу сказать всем, кто помогал, участвовал в подготовке, поддерживал и продолжает поддерживать — большое спасибо! Всем, кто рядом, вы — главная победа!

По бою. Никаких оправданий. Я был в лучшей форме в своей жизни, но случилось так, как случилось. Многие пишут, комментируют, что был запрещенный удар в затылок, после которого я отключился, советуют подать апелляцию. Я могу сказать — не мне это решать, это будет решать тренерский штаб, и он будет же заниматься подачей апелляции в случае, если посчитает это нужным. Я же принимаю все как есть. Слава Богу за все!"

Тюлюлин потерпел второе поражение подряд от Родригеса нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

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