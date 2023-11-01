Деррик Льюис арестован за превышение скорости

10-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (27-11) был арестован в Техасе и обвинен в неосторожном вождении после того, как он якобы превысил скорость в три раза.

Льюис, согласно ABC, двигался со скоростью 136 миль/ч (218 км/ч) в зоне 50 миль/ч (80 км/ч) на шоссе FM 2100 на красном Lamborghini. Он якобы проехал мимо сотрудника правоохранительных органов, совершая опасные перестроения.

Льюис был освобожден в день ареста под залог в 100 долларов. Неосторожное вождение в США является мелким правонарушением.

Льюис подерется с 9-м номером рейтинга Джейлтоном Алмейдой (19-2) 4 ноября на UFC Fight Night 228 в Сан-Паулу, Бразилия.