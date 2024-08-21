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Сегодня, 11:25

Деррик Льюис подерется с Джонатом Динизом 2 ноября на UFC Fight Night 246

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (28-12) проведет поединок против Джонаты Диниза (8-0). Бой состоится 2 ноября на UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне, Канада. Об этом сообщил инсайдер Нолан Кинг в соцсети X. Таким образом, ранее анонсированный бой Льюиса с Александром Романовым (17-3) был отменен.

Льюис в прошлом бою победил Родриго Насцименто (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 11 мая на UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе, США.

Диниз провел в UFC два боя. В дебютном поединке в лиге в апреле он победил Остена Лейна (12-5) нокаутом во втором раунде и получил бонус за «Выступление вечера»

Деррик Льюис
Джоната Диниз
UFC
ММА
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